BREAKING: Chelsea meldt akkoord met Real Madrid

Real Madrid is deze zomer weer vrij actief op de transfermarkt. Dani Ceballos en Theo Hernandez werden al aangekocht, terwijl James Rodriguez naar Bayern München verkaste. Ook twee andere spelers staan op het punt om andere oorden op te zoeken.



Zo lijkt een vertrek van Alvaro Morata alsmaar dichterbij te komen. Journalist Fabrizio Romano maakt gewag van 'vergevorderde onderhandelingen' met Chelsea, Morata zou enkel nog wachten op een akkoord tussen de clubs om de transfer af te ronden.



Update 17:23 uur

Het heeft er alle schijn van dat Alvaro Morata zijn landgenoot Diego Costa zal opvolgen op Stamford Bridge. Nadat hij eerder al een persoonlijk akkoord bereikte met Chelsea, zouden ook beide clubs er nu uit zijn. De Italiaanse transfergoeroe Gianluca Di Marzio meldt namelijk dat de Engelse en de Spaanse kampioen eruit zijn. Volgens de geruchtenmolen zouden de Blues zo'n 80 miljoen euro op tafel leggen.



Update 19:41 uur

Chelsea heeft inmiddels bevestigd dat het een akkoord heeft bereikt met Real Madrid over de komst van Alvaro Morata. Enkel het bereiken van een akkoord met de spits zelf, en de medische keuring kunnen nu nog roet in het eten gooien. In Londen moet hij landgenoot Diego Costa doen vergeten, onder leiding van oude bekende Antonio Conte (oud-Juventus).





We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 juli 2017