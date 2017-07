Historische foto vader Nouri krijgt speciaal plekje

Het is misschien wel de meest ontroerende foto sinds het noodlot toesloeg bij Abdelhak Nouri: zijn vader die de toegestroomde fans bedankt voor de enorme steun, vanuit zijn auto.



De foto zal opgenomen worden in het Amsterdams Museum, zo vertelt de maker van de foto, Stanley Gontha. "Het is een dubbel gevoel. Als fotograaf zag ik de mooie beelden, maar als mens was ik erg verdrietig", vertelt hij in Het Parool. Opvallend: de foto werd gemaakt met een simpele compactcamera. "Mensen stellen het niet op prijs als je bij dit soort evenementen met een grote telelens foto's maakt. Dat is ongepast."



"Ik ken Nouri persoonlijk via mijn werk, maar dit gaat elke Amsterdammer aan", legt de fotograaf ontroerd uit. "Het gaat nooit meer goed komen met deze jongen.."





Vader Abdelhak bedankt iedereen, door over zijn hart te strijken. Dit is echt heel bijzonder....❤️😪 #AJAX foto @sofyan_mbarki #Nouri pic.twitter.com/mMso9b5sKX — ajaxmuseum.NL (@ajaxmuseumNL) 14 juli 2017