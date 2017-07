Ödegaard geeft Heerenveen hoop: Komend jaar wél vlammen?

Het afgelopen seizoen verliep nog erg teleurstellend voor wonderkind Martin Odegaard bij sc Heerenveen, maar na de zomer moet hij alsnog gaan vlammen in Friesland.



Gisteren begon hij alvast goed, door uit te blinken in het oefenduel tegen FC Volendam (3-1 zege). De Noor startte als verkapte rechtsbuiten, en vulde dat heel goed in. "Hij gaf een paar ballen om van te smullen", reageert trainer Jurgen Streppel op de clubwebsite.



"Als Martin met het gezicht naar de tegenstander staat, hoef je maar te gaan lopen en is het bij wijze van spreken een kans. Wat zijn beste positie is hangt mede af van wat er nog gaat gebeuren, welke spelers krijgen we er nog bij en hoe komt Martin dan het beste tot zijn recht. We proberen het nu een en ander, vandaar dat Yuki (Kobayashi, red.) vanavond op tien speelde, gewoon om te kijken wat mogelijk is", aldus Streppel over de Real Madrid-huurling.





'Rennen jongens, Ødegaard is bijna bij de bus!' #pezenindeprovincie pic.twitter.com/rF2ST857Di — Reon Boeringa (@reonboeringa) 18 juli 2017