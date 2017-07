Roda JC-winst kon naar meer clubs: "Dát trok me over de streep"

De jonge aanvaller Jorn Vancamp wordt voor een seizoen verhuurd aan Roda JC, door RSC Anderlecht. De Belg had echter meer ijzers in het vuur, zo claimt hij.



"Er waren ook verschillende Belgische clubs geïnteresseerd, maar ik voelde me vooral aangetrokken tot de Nederlandse competitie. Er wordt toch gezegd dat je daar meer vrijheid krijgt als aanvaller", zegt Vancamp tegenover Het Laatste Nieuws



Dat de keuze uiteindelijk op Roda viel, heeft veel te maken met een oude bekende. "Ik kende technisch directeur Harm Van Veldhoven nog: hij haalde me op mijn 15de bij de A-kern van KV Mechelen. Roda wilde me echt. Dat heeft me over de streep getrokken."





Jorn Vancamp op huurbasis naar Roda JC Kerkrade https://t.co/BRnkGgmegy #rodajc — RODA JC KERKRADE (@rodajckerkrade) 19 juli 2017