OFFICIEEL: Juventus heeft opvolger Buffon beet

De legendarische Gianluigi Buffon van Juventus heeft zijn afscheid al aangekondigd voor na het WK 2018. Juventus heeft nu zijn back-up cq. opvolger officieel binnen.



Wojciech Szczesny komt over van Arsenal en tekent een contract van vier jaar bij De Oude Dame. Het nieuws hing al eerder in de lucht, maar vandaag heeft Juventus het op haar website officieel aangekondigd.



Hoeveel er voor de Poolse doelman betaald werd, lieten ze niet weten. Maar Italiaanse media spreken over 11 à 12 miljoen euro. Eerder werd hij al uitgeleend door Arsenal aan AS Roma, waar hij 2 seizoenen onder de lat heeft gestaan.