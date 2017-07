Klaassen: "Hopelijk komt daar snel verandering in"

Deze zomer maakte Davy Klaassen de miljoenentransfer van Ajax naar het Engelse Everton. Toch gaat de middenvelder het vandaag opnemen tegen een Eredivisieclub.



Everton oefent vanavond namelijk tegen FC Twente. "Volgens mij is Twente de enige club uit de Eredivisie waar ik nog niet tegen gescoord heb. Maar hopelijk komt daar snel verandering in", blikt Klaassen vooruit op de clubwebsite van The Toffees.



Hij vervolgt zijn relaas met een analyse over de Tukkerse opponent: "Twente is een grote club in de regio en er zullen veel fans komen. Er zijn een aantal goede spelers verkocht, maar ze hebben een goede jeugdopleiding en ze spelen aanvallend voetbal."



Voor Klaassen zelf is het nog even wennen, zo zonder een Ajax-logo op de borst. "Het is wel vreemd om een ander shirt aan te hebben, maar het ziet er mooi uit. Ik vermaakt me uitstekend bij de club. Ik wen snel en de trainingen zijn leuk."





