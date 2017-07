FC Twente versterkte zich deze zomer met één van de sterkhouders bij promovendus NAC Breda, Jorn Brondeel. De goalie is trots op zijn transfer naar de club uit Enschede, zo laat hij weten aan Tubantia.



"Toen René Hake me belde, dacht ik: 'Wow, dat een trainer van zo'n club me wil hebben'. Ik had zoiets van: 'Kijk eens, jullie daar in België. Twente wil me.' Dat voelde als een enorme stimulans", vertelt de sluitpost. "Zo moeizaam als tot dusverre alles was gelopen in mijn loopbaan, zo soepel ging het met Twente. Binnen een maand was alles rond."



"Ik heb aan de onderkant van de ladder gezeten en klim nu omhoog. Ik heb m'n portie tegenslagen wel gehad", aldus de nuchtere keeper. "Ik heb niet zoveel met die ijdelheid. Je zult mij niet, zoals veel voetballers, met een Gucci-tasje zien. Het liefst loop ik de hele dag in m'n trainingsbroek."