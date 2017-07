'Uitverkoop bij Real: Akkoord met City, deal met Chelsea nabij'

Real Madrid is deze zomer weer vrij actief op de transfermarkt. Dani Ceballos en Theo Hernandez werden al aangekocht, terwijl James Rodriguez naar Bayern München verkaste. Ook twee andere spelers staan op het punt om andere oorden op te zoeken.



Zo lijkt een vertrek van Alvaro Morata steeds dichterbij te komen. Journalist Fabrizio Romano maakt melding van 'vergevorderde onderhandelingen' met Chelsea, Morata zou enkel nog wachten op een akkoord tussen de clubs om de transfer af te ronden.



Een akkoord op clubniveau is er volgens Gianluca Di Marzio wel al over Danilo. Niet met Chelsea, dat lange tijd favoriet was voor de rechtsachter, maar wel met Manchester City. Dat zou 30 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen op tafel leggen voor de rechtsachter. Opvallend, want enkele dagen geleden gaf City al meer dan 50 miljoen uit aan een rechtsachter met de komst van Kyle Walker.