Officieel: Maduro heeft nieuw avontuur te pakken

Hedwiges Maduro heeft een principeakkoord bereikt met Omonia Nicosia. Dat betekent dat de middenvelder zeer waarschijnlijk bij de Cypriotische club aan de slag gaat. De 32-jarige Maduro kan bij de club voor twee seizoenen tekenen. Dat melden de Cyprioten via de officiële kanalen.



Omonia Nicosia eindigde vorig seizoen als vijfde in de Cypriotische competitie. Maduro, die bij Ajax debuteerde als prof, speelde buiten Nederland al voor Valencia, Sevilla en PAOK Saloniki.



Ook voormalig Vitesse-goalie Piet Velthuizen is komend seizoen waarschijnlijk te bewonderen bij Omonia Nicosia. Ook de doelman bereikte reeds een principeakkoord met de meervoudig landskampioen.