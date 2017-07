AZ-duo op weg naar uitgang: middenvelder op komst

Bij het AZ van trainer John van den Brom zijn Ben Rienstra en Ilias Bel Hassani op weg naar de uitgang. Het duo is door de oefenmeester niet meegenomen op trainingskamp.



AZ laat Rienstra gaan, omdat hij volgens AZ Fanpage een 'storende factor' is. Hij raakte het afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijt en heeft sindsdien moeite om de motivatie op te brengen om voor AZ te spelen. Naar verluidt is het Griekse PAOK Saloniki in de markt voor de middenvelder.



Ook Bel Hassani mag (tijdelijk) weg. Volgens AZ Fanpage is een vertrek op huurbasis 'sowieso een optie'. Intussen hoopt AZ zich te versterken met de Noor Frederik Midtsjo. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Midtsjo is een 23-jarige middenvelder die speelt bij Rosenborg.