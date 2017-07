'Ajax kan El Haddadi door dit nieuws definitief vergeten'

Het is inmiddels toch wel bekend dat Ajax een oogje heeft op Munir El Haddadi, die momenteel nog onder contract staat bij FC Barcelona. De Amsterdammers zouden 14 miljoen euro hebben geboden op de aanvaller, maar toch is het onwaarschijnlijk dat El Haddadi ook daadwerkelijk naar onze hoofdstad komt.



Volgens de Spaanse media is de buitenspeler dankbaar voor de interesse van Ajax, maar verkiest hij een transfer naar een topcompetitie boven een vervolg van zijn carrière in de Nederlandse Eredivisie. Ook de Serie A-ploeg Napoli heeft concrete belangstelling voor El Haddadi en naar verluidt is de wens van de buitenspeler om naar het San Paolo-stadion te vertrekken, als de club er in ieder geval uitkomt met Barça.



Het medium Sport rept overigens ook nog van interesse van Zenit Sint-Petersburg, maar de Russen zitten klaarblijkelijk onder de aanbieding van Ajax. De ploeg uit Sint-Petersburg zou ongeveer 12 miljoen euro willen betalen voor El Haddadi. Napoli heeft vooralsnog de beste papieren om hem aan te trekken en Ajax moet in dat geval op zoek naar een nieuwe optie.



Update, woensdag 19 juli 2017, 12.00 uur:



Ajax lijkt de komst van El Haddadi definitief te kunnen vergeten. De aanvaller wil niet alleen zelf graag naar een andere club, maar FC Barcelona vraagt ook nog eens liefst 20 miljoen euro voor hem. dat meldt El Mundo woensdag. Barcelona zou El Haddadi definitief willen verkopen om zodoende geld te incasseren om Marco Verratti van Paris Saint-Germain te kunnen kopen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.