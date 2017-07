'Larsson verdient een vertrek door de voordeur"

Sam Larsson weigerde maandag op de teamfoto van sc Heerenveen te gaan en dus lijkt een breuk aanstaande. Oud-voorzitter Riemer van der Velde hoopt dat de aanvaller op een goede manier de deur achter zich dicht trekt.



"Ik ken Sam bijzonder goed, ik vind hem een heel fijne kerel, een liefhebber en een echte sportman. Het is jammer dat zijn houding in de publiciteit nog weleens negatief wordt uitgelegd. De voorbije competitiehelft was hij bij Heerenveen een van de weinige lichtpuntjes", vertelt hij aan Voetbal International.



"Ik snap dat hij naar een grotere club wil, maar weet ook dat hij de club een mooie vergoeding gunt. Wat je nu ziet is het bekende spel in de transferperiode. Mensen brengen hem misschien het hoofd op hol. Maar als Sam zich ziekmeldt, dan is hij echt ziek. Hij verdient een vertrek door de voordeur, en daar zal het uiteindelijk vast ook wel van komen."