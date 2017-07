Onderhandelingen over zeer pikante transfer zitten muurvast

Vitesse heeft de smaak te pakken op de transfermarkt. De Arnhemmers haalden al acht versterkingen, maar zijn nog niet van plan te stoppen met het aantrekken van nieuwe spelers. Ferdi Kadioglu moet de volgende versterking worden, maar aartsrivaal NEC Nijmegen wil niet meewerken aan een transfer van het supertalent.



De onderhandelingen over de middenvelder - die ook in de belangstelling van diverse andere clubs staat - zouden muurvast zitten. Het is dus nog maar de vraag of Vitesse hem deze zomer wel kan halen.



Volgens Kadioglu's zaakwaarnemer Karel Jansen lopen de besprekingen tot nu toe stuk op het hoge bedrag dat NEC vraagt voor het zelfopgeleide talent. Dat meldt hij in gesprek met Voetbal International. Hij ligt in Nijmegen nog tot medio 2019 vast.