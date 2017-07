Kamp Sneijder spreekt klare taal over transfergeruchten

Wesley Sneijder is op zoek naar een nieuwe club en als we John van Zweden mogen geloven keert hij terug naar zijn thuisgrond. Bij FC Utrecht zou de international voor drie jaar gaan tekenen.



Of we dit met een korreltje zout moeten nemen is de vraag, aangezien Van Zweden de laatste jaren wel vaker zeer opmerkelijke uitspraken heeft gedaan. Helemaal onlogisch zou de stap van Sneijder niet zijn.



De in Utrecht opgegroeide middenvelder is achter de schermen al in de stad actief. Bij zijn jeugdclub DHSC maakt hij het technisch beleid en zijn broers zijn bij de club actief. Ook zijn oudste zoontje speelt in de regio bij De Meern.



Update, woensdag 19 juli 2017, 10.21 uur:



Zaakwaarnemer Guido Albers laat aan Voetbal International weten dat er van de geruchten niets waar is. Sneijder staat dus niet voor een transfer naar FC Utrecht. Waar zijn toekomst wel ligt, is nog onduidelijk.