Ajax ging woensdagavond onderuit tegen Olympique Lyon, maar volgens Lasse Schöne zijn de gedachten van de Ajax-spelers nog altijd bij Abdelhak Nouri.



"Het verdriet is nog steeds aanwezig, en veel ook. Maar goed, we moeten ook verder. Er staan belangrijke wedstrijden voor de deur", laat de 31-jarige Deen van de Amsterdammers weten in gesprek met Ajax TV.



Trainen en wedstrijden spelen vormen een afleiding voor Ajax. "Zodra je op het veld staat, kun je het even loslaten. Als je van het veld stapt, speelt het wel. We hebben veel steun aan elkaar. Het is soms ook weleens even lekker als je het veld opstapt. Dan laat je het even", aldus Schöne, die van mening is dat het spel van Ajax tegen Lyon onder de maat was.