Haps vertelt belangrijke reden om voor Feyenoord te kiezen

Ridgeciano Haps had de clubs voor het uitkiezen, maar koos ervoor om AZ te verlaten voor Feyenoord. Daarover heeft hij goed nagedacht en uiteindelijk kwam hij op één zeer belangrijke reden uit; trainer Giovanni van Bronckhorst.



"Hij was ook linksback en als je naar zijn carrière kijkt, denk ik dat ik veel van hem kan leren", zo gaf Haps te kennen in gesprek met De Telegraaf. Feyenoord was lang niet te enige club met interesse. "Maar Feyenoord kwam direct met een goed plan en mijn gevoel was daardoor meteen goed."



Feyenoord ging er dus uiteindelijk met Haps vandoor. Of hij volgend seizoen ook direct een basisplaats heeft in Rotterdam, is nog even afwachten.