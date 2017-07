'Barcelona bezorgt Vermaelen nieuwe klap'

Thomas Vermaelen kende vorig seizoen opnieuw een verloren seizoen. De Rode Duivel werd door FC Barcelona verhuurd aan AS Roma, maar kon daar geen basisplaats afdwingen. De Italianen lichtten zijn aankoopoptie dan ook niet, waardoor Vermaelen terug naar Barcelona moest.



Of hij daar nog een toekomst heeft, is ook allesbehalve zeker. Er werd gewag gemaakt van interesse uit Engeland en van Ajax en Besiktas, terwijl er volgens andere berichten Vermaelen volgend seizoen een rol als back-up bij Barça wacht.



Vermaelen mag in ieder geval wél mee op stage met Barcelona naar de VS. Daar doet Barcelona mee aan de International Champions Cup, waar er gespeeld wordt tegen Juventus, Manchester United en Real Madrid. Vermaelen maakt daarvoor deel uit van de 26-koppige selectie, dus hij lijkt toch op zijn minst de kans te krijgen om zich te bewijzen of in de kijker te spelen.



UPDATE 19/07

Even was er dus sprake van een nieuwe kans bij Barça, maar volgens Het Laatste Nieuws kan Vermaelen dat idee alweer opbergen. Zo zou nieuwe coach Ernesto Valverde geoordeeld hebben dat de Rode Duivel niet in zijn plannen past.



En dus zal Vermaelen, die zelf mikt op terugkeer naar Engeland en liefst Londen, opnieuw op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Torino wilde hem wel huren, maar zou afgehaakt hebben omdat Barcelona zijn loon niet wilt blijven dragen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.