Tete emotioneel voor de camera: "Heel moeilijk"

Het nieuws omtrent Abdelhak Nouri is ook bij oud-Ajacied Kenny Tete keihard binnengekomen. De rechtsback speelde jarenlang samen met Nouri en kan nog altijd niet geloven wat zijn maatje is overkomen.



"Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik vind het vervelend dat ik niet overal bij kan zijn. Abdel is een broertje van mij. Dat hoef ik niet uit te leggen. Het is heel moeilijk", vertelde Tete, die de grootste moeite had om zijn woorden uit te spreken.



"Heel Amsterdam, iedereen weet wie Appie was. Ik zat elke ochtend met hem aan tafel. Ik hoop echt dat het zo snel mogelijk beter met hem gaat", klonken de woorden van een zeer geëmotioneerde Tete, die sinds de zomer voor Olympique Lyon speelt.