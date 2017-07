'Arsenal verslaat Ajax en ManUnited voor Feyenoord-talent'

Als er talentvolle spelers op de Nederlandse velden rondlopen, dan zijn clubs uit de Premier League er altijd als de kippen bij. Dat geldt ook voor Arsenal, dat zijn vizier heeft gericht op de talentvolle Joshua Zirkzee van Feyenoord. The Gunners hopen Manchester United en Ajax te snel af te zijn.



Arsenal wil zich maar wat graag versterken met de zestienjarige speler, die vorig seizoen goed was voor 33 goals in 27 wedstrijden. Alhoewel Zirkzee te horen heeft gekregen dat hij door kan stromen naar Feyenoord Onder 19 jaar, heeft hij zijn vizier zelf gericht op een transfer.



Arsenal wordt nu gezien als grootste kanshebber om er met Zirkzee vandoor te gaan. Ongetwijfeld een verhaal dat vervolgd gaat worden.