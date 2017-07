Zoet laat zich uit over mogelijke transfer bij PSV

Jeroen Zoet heeft zich in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad uitgelaten over zijn toekomst bij PSV. De doelman denkt erover na om de Eindhovenaren achter zich te laten, maar is wel heel duidelijk over hoe zijn toekomst eruit moet zien.



"Voor de zomer heb ik al aangegeven dat een nieuwe stap in mijn plannen kan passen. Dat doe ik niet zomaar. Het moet een club zijn waar mijn gevoel honderd procent goed bij is en waar alles voor mij klopt", vertelde de goalie.



"Ik weet wat ik aan PSV heb en dat is iets goeds en moois. Aan de andere kant kan ik makkelijker dan anderen een stap naar het buitenland maken omdat ik nog geen gezin heb en thuis geen verantwoording hoef af te leggen", aldus de woorden van Zoet. Op dit moment is er nog niets concreet.