De Jong: "Er staat bij ons wel wat op het veld, hè"

Luuk de Jong begon goed aan zijn periode bij PSV nadat hij was teruggekeerd in Nederland. Afgelopen seizoen ging het echter niet goed voor de spits van de Eindhovenaren en nu doet hij er ales aan om zijn oude niveau weer te bereiken, met hulp. Zo vertelde hij aan De Telegraaf.



"Er staat bij ons wel wat op het veld, hè. Daar hebben we het als spelers onderling ook over. Van Nistelrooy is een heel fijne gozer. Toen ik debuteerde voor het Nederlands elftal, stond hij ook op het veld. Hij zegt dat hij ook dit soort momenten heeft gehad", zo gaf De Jong te kennen.



Van Van Nistelrooy krijgt hij dan ook tips mee. "Ik moet volgens hem niet te veel nadenken, een duidelijk doel voor ogen hebben. Daar niet van afwijken. Nilis geeft ook heel fijne tips. Het zijn geweldige personen om mee te werken", aldus De Jong.