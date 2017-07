'Ajax geeft duidelijk signaal af aan Viergever'

Ajax heeft een duidelijk signaal afgegeven aan Nick Viergever. De Amsterdammers hebben het nieuws vernomen dat clubs uit de Bundesliga het vizier gericht hebben op de verdediger, maar zijn direct heel duidelijk geweest; Viergever mag deze zomer niet vertrekken.



Marc Overmars sprak zich tegenover De Telergraaf uit over de interesse voor Viergever. Hij zag eerder al Kenny Tete, Jairo Riedewald en Heiko Westermann vertrekken. "Nick blijft dit seizoen bij Ajax. Hij is met zijn ervaring belangrijk en dus niet te koop."



De Amsterdammers zijn zelf nog niet klaar op de transfermarkt. De clubleiding is naarstig op zoek naar een nieuwe linksback. Binnenkort gaat ook gesproken worden over contractverlenging voor Viergever.