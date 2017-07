"Vergelijking met Memphis heeft onbewust druk op me gelegd"

Steven Bergwijn moet dit seizoen door gaan breken bij PSV, nadat de negentienjarige aanvaller vorig seizoen al flink wat minuten mocht maken in Eindhoven.



Hij wordt vergeleken met Memphis Depay en daar ging hij zelf op in tegenover Omroep Brabant. "Misschien heeft die vergelijking met Memphis onbewust wel wat druk op me gelegd, maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest."



"Het is natuurlijk wel mooi dat ze me met Memphis vergelijken, maar ik moet gewoon naar mezelf kijken. Ik ben gewoon Steven Bergwijn. Nu moet ik mijn vader trots maken en ook mijn moeder, broer en zus en iedereen die achter me staat." Vorig seizoen speelde hij al 25 duels, waarvan wel 17 keer als invaller.