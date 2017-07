Italiaanse succescoach blijft twee jaar langer in Londen

Chelsea zal twee jaar langer onder leiding staan van Antonio Conte. De Italiaan werd afgelopen seizoen landskampioen met de Londense club en heeft een nieuw contract getekend.



Hij zette dinsdag een krabbel onder een tweejarige verbintenis. Dit was voor de trip van Chelsea naar China en Singapore, waar duels op de rol staan met stadsgenoot Arsenal, Bayern München en Internazionale.



"Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract", laat Conte weten op de clubsite. "We hebben in ons eerste jaar extreem hard gewerkt om iets fantastisch te bereiken. Daar ben ik erg trots op en vanaf nu zullen we nog harder moeten gaan werken om aan de top te blijven staan."