"Als je in routine valt, moet je nadenken over stap na PSV"

Phillip Cocu is aan zijn vijfde seizoen als trainer van PSV bezig. De 46-jarige trainer hoopt dat hij nog lang bij de Nederlandse topclub kan werken, al kijkt hij ook wel verder.



"Ik geloof best dat een coach langer aan kan blijven bij een club, zolang er maar genoeg veranderingen binnen de selectie zijn. Daarnaast moet een trainer het gevoel hebben dat hij zich voldoende kan blijven ontwikkelen", zegt Cocu tegenover Voetbal Inside.



Plannen heeft hij nog niet concreet. "Wanneer je in routine gaat vallen, dan moet je nadenken over een nieuwe stap. Daar heb ik op dit moment nog zeker geen last van. Ik hoop dat ik nog lang bij PSV kan blijven werken. Maar in de voetballerij kan het zo anders zijn."