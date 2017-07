Vitesse-goalie kan nu ook in Spanje aan de slag

Eloy Room krijgt steeds meer clubs aan de lijn, want de keeper staat nu ook in de belangstelling van Deportivo La Coruna. De sluitpost mag bij Vitesse vertrekken.



In eerste instantie leek een transfer naar Duitsland aanstaande, vorige week kwam daar het nieuws overheen dat Ronald Koeman hem wel naar Everton wilde halen. Daarvoor moest dan wel eerst Robles worden verkocht.



Mocht dat allemaal te lang gaan duren kan Room uitkomen in Spanje, want Futbolistos meldt dat La Coruna hem wel wil aantrekken. De international van Curaçao zou daarmee in de voetsporen van Ferdi Vierklau en Roy Makaay treden. Zij speelden al voor Depor.