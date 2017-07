'Eindelijk enorme doorbraak in transfersoap Arnautovic'

Spits Marko Arnautovic deed het goed in zijn tijd bij FC Twente, maar mislukte compleet onder de hoede van José Mourinho bij Internazionale. Op dit moment speelt de Oostenrijker weer sterk, maar mogelijk vertrekt hij al weer bij Stoke City. Die club heeft een miljoenenbod binnengekregen op zijn ster.



Volgens de Engelse media heeft West Ham United het al een paar keer geprobeerd bij Stoke. Arnautovic en zijn zaakwaarnemers zouden er wel zo'n beetje uit zijn met de Londenaren, die nu nog een deal dienen te bereiken met de werkgever van de international van Oostenrijk. Een nieuw bod van 22,7 miljoen euro is echter van tafel geveegd door de club van onder meer de Nederlandse middenvelder Ibrahim Afellay.



Eerder brachten de Hammers naar verluidt een bod van 17 miljoen euro uit op Arnautovic, maar Stoke doet vooralsnog dus behoorlijk moeilijk. Mogelijk heeft men bij de ploeg gewoonweg eurotekens in de ogen gekregen, aangezien de transfermarkt in Engeland al een tijdje compleet op hol geslagen is.



Er werden inmiddels al twee aanbiedingen van West Ham United afgewezen door Stoke City voor de Oostenrijker Marko Arnautovic, maar nu zou er tóch een akkoord zijn bereikt. Nadat de Londenaren er een schepje bovenop deden door maar liefst 27 miljoen euro inclusief bonussen te bieden, zijn The Potters over stag gegaan. Dat meldt de BBC. Nu lijkt er dus de gewenste transfer aan te komen voor de 28-jarige oud-speler van FC Twente.





Sky sources: West Ham have had a bid accepted for Marko Arnautovic. £20m with £4m in add-ons. pic.twitter.com/QO3cEh2rEg — West Ham Central (@WestHam_Central) 18 juli 2017

