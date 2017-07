Touzani in tranen bij video over Nouri

De laatste dagen deden velen al hun zegje over de zo geliefde Abdelhak Nouri, maar Soufiane Touzani hield zich bewust op de achtergrond. 'Het voelde nog niet goed', legt hij nu uit in een video.



De vriend van Appie nam een zeer emotionele boodschap op. "Appie is altijd bezig met kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mijn geliefde broeder zei: 'Souf, ik heb je nog nooit met Cristiano Ronaldo gezien.' Dat was omdat ik hem nog niet kende."



"Appie zei gelijk: 'Als ik ooit een transfer maak naar een nog grotere club, stel ik je aan alle spelers voor die je maar wil kennen!' Abdelhak denkt alleen maar aan hoe hij iets voor anderen kan betekenen", vertelt Touzani, tot in tranen geroerd.







Abdelhak Nouri (samen met Hakim Ziyech) in Tiki Taka Touzani: