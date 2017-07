De Boer wil niet meewerken aan transferplan Koeman

Na meer dan een jaar speculeren over wat zijn volgende club ging worden, koos Romelu Lukaku er uiteindelijk voor om bij Manchester United aan de slag te gaan. Een monstertransfer die Everton FC naar verluidt tot 85 miljoen euro oplevert. Al wordt een groot deel van dat bedrag gespendeerd aan een opvolger.



Want Wayne Rooney keerde dan wel terug naar Goodison Park, het heeft er alle schijn van dat hij eerder als schaduwspits/nummer 10 gebruikt gaat worden. De Toffee's speuren momenteel dan ook naar een echt targetspits en zouden daarvoor onder andere aan Christian Benteke denken.



Volgens Het Laatste Nieuws zou de Rode Duivel zelfs bovenaan de verlanglijst staan en is Everton bereid om diep in de buidel te tasten. Dat zal ook nodig zijn, Crystal Palace verlangt naar verluidt maar liefst 50 miljoen euro voor zijn puntaanvaller.



Update 22:06 uur

Everton-trainer Ronald Koeman wil maar wat graag bij het Crystal Palace van landgenoot Frank de Boer aankloppen voor spits Christian Benteke. Hij zou Romelu Lukaku op moeten gaan volgen bij The Toffees. Maar De Boer ziet helemaal gin heil in een verkoop van zijn targetman.



"Benteke had een enorme invloed het afgelopen jaar, vooral na de winter. Hij is cruciaal voor ons en we willen hem zeker niet laten vertrekken", reageert voormalig Ajax-coach De Boer bij Sky Sports. Koeman en Everton mogen dus verder gaan kijken.





Benteke on Frank de Boer pic.twitter.com/5OFtwt5JGE — ㅤ (@SWPalace) 12 juli 2017