Bergwijn heeft het moeilijk: "In het hotel hele tijd mee bezig.."

Het nieuws over de dramatische situatie van Abdelhak Nouri kwam ook bij PSV natuurlijk keihard aan. Met name bij Steven Bergwijn, die jarenlang met hem samenspeelde en een goede vriend is.



Op trainingskamp in Zwitserland probeert Bergwijn 'de knop om te zetten'. "Maar dat is wel heel moeilijk. Als ik voetbal probeer ik het aan de kant te zetten. Maar in het hotel ben ik er wel de hele tijd mee bezig. Ik zie alles voorbij komen. Ik heb heel mijn leven met Appie gespeeld, dus dit is wel heel vervelend", vertelt de PSV-aanvaller voor de camera van Omroep Brabant.



"Als ik op het veld sta vergeet ik alles, maar ik zal Appie nooit vergeten en hoop nog steeds dat het goed komt. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik geloof in wonderen en blijf bidden voor Appie."