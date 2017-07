'Chelsea weigert 30 miljoen, City wil profiteren'

Chelsea FC wist zich al te versterken met Antonio Rüdiger en Tiémoué Bakayoko, maar is nog lang niet klaar op de mercato. Naast een nieuwe spits zou coach Antonio Conte ook nog een rechtsback verlangen. Envolgens Fichajes heeft de Engelse kampioen inmiddels een persoonlijk akkoord gevonden met Danilo van Real Madrid.



Op clubniveau zou het wel nog tot een overeenkomst moeten komen. De Madrilenen zouden zo'n 30 miljoen euro verlangen, maar dat lijkt geen probleem voor Chelsea dat coach Antonio Conte koste wat kost tevreden wilt houden.



UPDATE 18/07

De vraagprijs van 30 miljoen blijkt dan toch een groter struikelblok dan verwacht. Zo zou Chelsea deze som veel te hoog vinden voor een speler die vorig seizoen vooral op de bank zat. Hierdoor zou Manchester City opnieuw in de dans zijn gesprongen om Danilo. De club van Pep Guardiola is nog op zoek naar een alternatief voor recordaanwinst Danilo.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.