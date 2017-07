Jeugdig PSV slaat flater in Zwitserland met nederlaag

PSV heeft de aardige resultaten van tot dusver op het trainingskamp in Zwitserland geen goed vervolg gegeven. Er werd namelijk met 3-1 verloren van Grasshoppers, de nummer acht van Zwitserland van het afgelopen seizoen.



Lucas Andersen, oud-speler van Willem II en Ajax, scoorde twee doelpunten. Tussendoor had Gaston Pereiro, vlak na rust, nog wel de 1-1 gemaakt uit een vrije trap van Dante Rigo.



In de slotminuten kwam Grasshoppers ook nog tot een derde doelpunt, achter de verslagen doelman Luuk Koopmans. Geen prettige terugkeer voor Marco van Ginkel, terwijl ook Derrick Luckassen in de basis stond.