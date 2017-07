Heerenveen-directeur verrast inzake Feyenoord-transfer St Juste

Jeremiah St. Juste is voor vierenhalf miljoen euro getransfereerd naar Feyenoord. Op het eerste oog een prima bedrag voor een verdediger van sc Heerenveen, maar de hoofdprijs is het zeker niet.



Hamburger SV wilde St. Juste vorig seizoen al naar de Bundesliga halen. Heerenveen besloot toen 'nee' te zeggen, met name vanwege de onhandige timing. Financieel was dat echter een stuk interessanter. Volgens journalist Arjen de Boer van Omrop Fryslân hadden de Duitsers maar liefst zeven miljoen euro voor hem over. St. Juste tekende dinsdag voor vier jaar in De Kuip.





De 4,5 Mio die #feyenoord betaalt voor @JeremiahStJuste is veel minder dan het bod van 7 Mio van #HSV vorig jaar op de verdediger. — arjen de boer (@arjendeboer12) 18 juli 2017

🎥 | Jeremiah St. Juste kijkt uit naar De Kuip: 'Het is fantastisch om in dit stadion te spelen.'#WelkombijFeyenoord pic.twitter.com/ayzYGeVi4J — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 18 juli 2017

Berichten over een transfersom van zo'n 4,5 miljoen euro voor Jerry St. Juste zijn onzin. Dat meldt sc Heerenveen-directeur Gerry Hamstra althans aan Voetbal International. "Dat bedrag ligt echt hoger."Verder toont de beleidsbepaler zich wel tevreden met de transfer van de mandekker naar Rotterdam. "We wisten natuurlijk dat dit er aan zat te komen. De interesse rond hem speelde al een tijdje, Jerry wilde zelf een stap maken en dit was ook het goede moment voor de club."