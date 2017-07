Ronaldo bevestigt eindelijk gerucht: "Ik ben er heel blij mee"

Rond Cristiano Ronaldo is het zelden of nooit helemaal stil. Is het niet over zijn sportieve prestaties, gaan er wel geruchten rond over zijn privéleven. Ook deze zomer viel er weer heel wat te beleven ten huize Ronaldo.



De Ballon d'Or werd enkele weken geleden vader van een tweeling, die net als Cristiano Junior door een draagmoeder op de wereld gezet werd. Ondertussen gonsde het ook van de geruchten dat er nog een spruit op komst was, want Ronaldo's vriendin Georgina Rodriguez leek zwanger te zijn.



En nu heeft Ronaldo dat nieuws ook eindelijk bevestigd in een interview met El Mundo. Toen de interviewer hem vroeg of hij blij was met het kindje dat nog op weg is, antwoordde hij: "Ja, heel erg."