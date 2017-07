'Als er iemand van PSV-basis nog vertrekt, is hij het'

PSV zwaaide deze zomer in Andres Guardado, Hector Moreno en vrijwel zeker Jetro Willems al drie belangrijke basisspelers uit. Het is nog de vraag of verdere schade voorkomen zal worden.



Tottenham Hotspur en Swansea City zouden namelijk serieuze interesse hebben in Santiago Arias, die zo'n 12 miljoen euro moet opleveren. Volgens clubwatcher Paul Post van Omroep Brabant is de Colombiaan kandidaat nummer 1 om nog te vertrekken bij PSV.



"Ik denk dat Jeroen Zoet wel blijft. Volgens mij is de belangrijkste gegadigde om nog te vertrekken Santiago Arias. Voor de rest denk ik dat PSV er alles aan zal doen om de selectie intact te houden", aldus Post.