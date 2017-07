Ajax laat Huntelaar en Neres opdraven bij reserves

Ajax werkt dinsdag een tweetal oefenwedstrijden af met Olympique Lyon als tegenstander. Om 17:00 uur wacht de eerste ontmoeting en daarin komt vooral de beloftenploeg in actie.



Toch kan Ajax ook in deze eerste oefenwedstrijd al rekenen op een aantal grote namen. Zo heeft trainer Marcel Keizer zowel Klaas-Jan Huntelaar als David Neres in het reserveteam ondergebracht. Verder is er plek voor namen als Frenkie de Jong en Vaclav Cerny.



Ajac schrijft: "Vanaf 21:00 uur vindt er een reprise plaats van de return van de halve finale van de UEFA Europa League. De hoofdmacht van Olympique Lyon hoopt zich in Stade Pierre Rajon te revancheren tegen Ajax, dat de Fransen in mei een plek in de finale van het Europese clubtoernooi ontnam. Het duel waarbij trainer Marcel Keizer met de beoogde basis aantreedt, wordt live uitgezonden op Ziggo Sport."