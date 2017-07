'Wéér een groot talent van Heerenveen naar topclub'

In de afgelopen winterstop was het Duitse Hamburger SV al concreet voor centrumverdediger Jerry St. Juste, maar toen kon sc Heerenveen het zich veroorloven om de jongeling aan zijn contract te houden. Nu zijn de Friezen St. Juste dan toch kwijt, maar technisch manager Gerry Hamstra is vooral trots.



Hij laat op de officiële website van Heerenveen weten: "Enerzijds is het natuurlijk zonde dat we een goede speler als Jeremiah zien vertrekken, anderzijds is zijn overgang opnieuw een bevestiging dat onze opleiding prima functioneert. We zijn er dan ook trots op dat er opnieuw een groot talent van Heerenveen naar een topclub in Nederland vertrekt. Het is tevens een groot compliment aan alle trainers en scouts binnen sc Heerenveen. We wensen Jeremiah veel succes bij Feyenoord."



De speler zelf spreekt zijn dank uit richting de Friezen. "Ik sluit hier vandaag dertien mooie jaren af. Heerenveen heeft altijd als een thuis gevoeld."