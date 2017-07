Van Geel laat zich uit over Haps en St. Juste

Feyenoord heeft op dinsdagmiddag voor een mooie dubbeldeal gezorgd door Jerry St. Juste en Ridgeciano Haps te kopen van sc Heerenveen en AZ. Technisch directeur Martin van Geel is daar erg blij mee, zo zegt hij op de officiële website van de landskampioen.



De beleidsbepaler vertelt over de aankoop van Haps: "Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend. Dat heeft hij niet alleen in de Eredivisie maar ook in de Europa League laten zien. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen."



Ook St. Juste is een goede aanwinst voor Feyenoord. "We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die dus al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien. Naast centraal in de verdediging kan Jeremiah eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen."