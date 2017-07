Van den Brom wijst opvolger Haps aan bij AZ

Back Ridgeciano Haps speelt na de zomerstop niet meer voor AZ, maar voor Feyenoord en die transfer zat er al even aan te komen. Het vertrek van de vleugelverdediger is best een hard gelag voor de Alkmaarders, maar die gaan nu niet de transfermarkt op voor een opvolger.



John van den Brom zegt in gesprek met Voetbal International dat hij Thomas Ouwejan het vertrouwen geeft. "Die is hier opgeleid, we weten wat we aan hem hebben, hij weet wat we hier verwachten op de linksbackpositie; prima, dat is een win-winsituatie. Ridge heeft een mooie transfer verdiend, AZ ontvangt een afkoopsom en een talent uit de eigen kweek krijgt een kans. Zo moet het zijn."



De speler in kwestie is natuurlijk relatie onervaren, waardoor hij misschien nog wel een aantal foutjes zal maken. "Dat calculeer je in bij een jonge jongen. Voor mij als trainer is het prachtig om met dergelijke talenten aan hun ontwikkeling te werken. En voor de club is het goed dat jeugdspelers zien dat ze bij AZ daadwerkelijk perspectief hebben. Dat geeft een positieve dynamiek aan onze opleiding."