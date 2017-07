Ajax komt op de proppen met opvallende 'biertransfer'

De Eredivisie-topclub Ajax kondigt nu misschien wel dé transfer van de zomer aan. De Amsterdammers gaan namelijk in zee met Heineken, dat Grolsch vervangt in de Johan Cruijff ArenA. En dat niet alleen, want Ajax gaat ook andere biersoorten tappen, zoals Desperados.



Ajax Life bericht via zijn website: "Het gerucht zong al een tijdje rond, maar nu is het ook bevestigd. Er komen ruim 150 tappunten in het stadion, die worden voorzien van Heineken, maar ook van bier van dochters als Brand, Desperados en Amstel Radler. Ook Heineken 0,0 en cider Apple Bandit komt beschikbaar. Heineken en de Arena gaan samen nadenken hoe het voor supporters op de tribune gemakkelijker wordt om biertjes te bestellen. Je kunt hierbij denken aan het bouwen van een bierapp of doe-het-zelfbiertaps."



Het medium gaat verder: "De bierinstallaties die nu in de Arena staan, worden door Heineken overgenomen van Grolsch. Alle horecapunten worden de komende tijd verbouwd. De oostzijde van het stadion wordt nu al onder handen genomen. Heineken volgt deze verbouwing en geeft waar nodig advies. Ook wordt de kennis van de Heineken Experience toegepast om de rondleidingen in de Arena te verbeteren."