'Real Madrid lacht om NEC-verzoek Peeters'

Het Nederlandse talent Mink Peeters speelt nu al een tijdje in de jeugdopleiding van de Spaanse grootmacht Real Madrid. Er was even sprake van een mogelijke verhuurperiode van de voetballer in de Eredivisie, maar volgens Ajax Showtime sloeg NEC de plank goed mis in de onderhandelingen met De Koninklijke.



Het medium schrijft dat investeerders de jonge voetballer naar Nijmegen wilden brengen, maar algemeen directeur Remco Oversier zou Peeters niet gekend hebben. Daarom stelde hij bij Real voor dat de jongeling maar even stage moest lopen bij NEC en daar zouden de beleidsbepalers in de Spaanse hoofdstad Madrid smakelijk om hebben moeten lachen: er is immers veel interesse in de Oranje-jeugdinternational.



Peeters heeft nog een contract tot medio 2018 in het Estadio Santiago Bernabéu en wordt in het aankomende seizoen vermoedelijk verhuurd, zodat hij wat ervaring op kan doen op het hoogste niveau. Er is veel interesse voor de Nederlander, maar het is nog niet bekend waar zijn toekomst precies ligt.