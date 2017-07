'EA Sports schrapt Aubameyang uit FIFA 18'

In de voetbalgame FIFA 17 is Pierre-Emerick Aubameyang toch wel een van de meest gebruikte spelers. Mogelijk kunnen gamers in FIFA 18 echter niet aan de slag gaan met de razendsnelle spits. Aubameyang zou namelijk voor een transfer naar de Chinese Super League staan.



Eerder waren er wel wat geluiden te horen over de mogelijke toevoeging van de competitie aan de populaire voetbalgame, maar vooralsnog lijkt het erop dat we verstoken zullen blijven van het 'Verre Oosten' in FIFA 18. Tianjin Quanjian zou echter nog altijd de beste papieren hebben om Aubameyang vast te leggen en als dit daadwerkelijk gebeurt, zit de international van het nationale elftal van Gabon dus niet in de footie van EA Sports.



Door het ontbreken van de Super League in FIFA 18 zijn ook voetballers als Carlos Tévez, Oscar en Hulk niet te kiezen. China is echter bezig met een flinke opmars, gesteund door flink wat geld, en dat betekent dat EA binnenkort mogelijk toch om de tafel zal moeten gaan met de vertegenwoordigers van de competitie in kwestie.