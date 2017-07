Van der Vaart: hij heeft een goede opleiding gehad bij Ajax

De Nederlandse centrumverdediger Stefano Denswil staat voor een transfer van Club Brugge naar het Duitse Hamburger SV, hoewel ook het Italiaanse Torino nog concreet is voor de oud-Ajacied. Rafael van der Vaart denkt dat de stopper een goede speler is voor HSV, zo geeft hij aan in gesprek met BILD.



De middenvelder zegt over Denswil: "Hij zou goed voor HSV zijn en HSV goed voor hem. Hij kan zich in Hamburg verder ontwikkelen. Het zou de juiste stap zijn. Stefano is een snelle centrumverdediger met inzicht, een goede techniek en hij is sterk aan de bal. Hij heeft bij Ajax een heel goede opleiding gehad. Het zou mooi zijn als hij het HSV-shirt gaat dragen."



Vermoedelijk trekt Denswil voor ongeveer 6 miljoen euro naar het Duitse Hamburg. Ajax beschikt over een dooverkooppercentage van 20 procent en zou dus 1,2 miljoen euro verdienen aan de overstap van de Nederlander naar de Bundesliga.