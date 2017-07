'Rakitic heeft bijzonder slecht transfernieuws voor Barça'

FC Barcelona wil nog wel het een en ander bewerkstelligen op de transfermarkt. Zo zijn de Catalanen, zoals uitvoerig besproken, bezig met de komst van de Italiaanse middenvelder Marco Verratti. Het plannetje van technisch directeur Robert Fernandez heeft echter een flinke knauw gekregen ... door Ivan Rakitic.



Om de kosten van de transfer van Verratti naar het Camp Nou-stadion te drukken wilde Barcelona de international van Kroatië betrekken bij de deal met Paris Saint-Germain. Naar verluidt boden de Catalanen onlangs 60 miljoen euro plus de spelmaker voor de Italiaan. Rakitic heeft volgens El Mundo Deportivo bij de clubleiding van zijn werkgever aangegeven dat hij hier helemaal niet van gediend is.



De Kroaat voelt zich belangrijk bij Barcelona en wil helemaal niet vertrekken uit Spanje. Dat zorgt dan weer voor behoorlijk wat moeilijkheden bij de Catalanen, omdat die moeite hebben om een transferbudget bij elkaar te krijgen. Lionel Messi kreeg onlangs een nieuw contract van Barça en daar was behoorlijk wat geld mee gemoeid. Nu dient de grootmacht ietwat te beknibbelen.