'Ajacied zorgt voor transferruzie tussen trainer en club'

Ajax krijgt zeer binnenkort te maken met een vertrek van een aantal spelers: Jaïro Riedewald gaat bijvoorbeeld naar Crystal Palace voor 9 miljoen euro en Mitchell Dijks is nog altijd bezig met Birmingham City. Daarnaast heeft het Italiaanse Internazionale opeens toch weer wél interesse in Davinson Sánchez.



Volgens de Italiaanse media heeft coach Luciano Spalletti van de Nerazzurri met zijn vuist op tafel geslagen. AC Milan haalt aan de lopende band spelers op, maar in het Giuseppe Meazza-stadion is het wat stilletjes. De beleidsbepalers van Inter hebben moeite met de transfergekte en clubs die ongelooflijk veel geld vragen voor hun spelers, maar volgens Spalletti zal zijn werkgever daar toch echt aan moeten gaan geloven.



Inter was eigenlijk afgehaakt in de strijd om Sánchez door het feit dat Ajax liefst 40 miljoen euro vraagt voor de Colombiaanse international. Spalletti zou daar wat stampij om gemaakt hebben, waardoor de Italiaanse topclub opeens weer wel in de markt is voor de Ajacied. Nog steeds hoopt men echter dat er wat afgedongen kan worden op de vraagprijs van directeur spelerszaken Marc Overmars.