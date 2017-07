Van Ginkel: toen werd ik meteen teruggestuurd door Chelsea

Middenvelder Marco van Ginkel speelt in het aankomende seizoen wederom op huurbasis voor PSV. De Oranje-kandidaat is nog altijd eigendom van Chelsea en de Eindhovenaren wilden hem wel definitief overnemen, maar kwamen niet tot een deal met de Premier League-club. Nu is Van Ginkel dus andermaal veroordeeld tot een verhuurperiode.



De middenvelder kon ook naar Spanje, Duitsland en Turkije. In gesprek met De Telegraaf vertelt hij echter dat hij per se naar PSV wilde. "Omdat ik nu een heel jaar belangrijk wil zijn, in plaats van zes maanden. Ik ben eerder ook al twee keer verhuurd aan AC Milan en Stoke City, maar ik weet wat PSV mij te bieden heeft en wat ik hen kan bieden. Dat ligt mij. Daarom heb ik die andere opties ook maar een beetje weggekeken."



Van Ginkel mocht een weekje meetrainen bij Chelsea. "Ik heb deze zomer eerst een week met alle verhuurde spelers getraind en daarna een paar dagen met het eerste elftal. Toen het duidelijk werd dat ik PSV weer zou joinen, werd ik gelijk weer teruggestuurd naar de 'verhuurgroep', haha. Gelukkig is Chelsea er na wat wikken en wegen toch met PSV uitgekomen." Bij PSV wil hij een leider worden. "Er zijn inderdaad niet veel oudere spelers over. Dan komt er een nieuwe hiërarchie, hè. Ik denk dat de rol van leider in mij zit."