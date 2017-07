'Ajax en Feyenoord strijden om handtekening spits'

Volgens het medium Sky Italia zijn de Eredivisie-topclubs Ajax en Feyenoord op dit moment verwikkeld in een strijd om de handtekening van dezelfde speler. De Italianen geloven heilig dat Martin van Geel én Marc Overmars zich gemeld hebben bij Mino Raiola voor de jonge centrumaanvaller Moise Kean.



Er gaan al langer geruchten over een transfer van de 17-jarige Italiaan naar de Eredivisie. Het is zeker dat zijn werkgever Juventus hem ervaring op wil laten doen, daarom staat De Oude Dame open voor een verhuurperiode. De spits wordt in zijn vaderland gezien als een van de allergrootste talenten en daar zijn ze het in Rotterdam en Amsterdam klaarblijkelijk helemaal mee eens.



Kean kan in de spits uit de voeten, maar is ook een uitstekende optie voor op een van de beide flanken. Ajax wil zich wat dat betreft nog versterken, na het vertrek van Bertrand Traoré, die door Chelsea verkocht werd aan Olympique Lyon. Feyenoord heeft Steven Berghuis nog altijd niet binnen: zijn werkgever Watford vraagt meerdere miljoenen euro's voor hem. Kean vormt mogelijk de 'budgetoptie'.