'Feyenoord laat overbodige speler naar AZ gaan'

AZ en Feyenoord zijn het maandag niet alleen eens geworden over de transfersom van linksback Ridgeciano Haps. Bij deze onderhandelingen is Marko Vejinovic betrokken als ruilmiddel.



De middenvelder verkast op huurbasis naar AZ, waar zijn profloopbaan ook begon. De Telegraaf noemt dat 'een flinke geruststelling' voor Vejinovic. "Na de voor zijn gezin dramatische confrontatie met een groep supporters aan zijn voordeur vorig jaar, heeft Vejinovic zich nooit meer thuis gevoeld in Rotterdam."



"Hij is voor de veiligheid en gemoedsrust van zijn vrouw en kind verhuisd naar Alkmaar", zo luidt de toevoeging. Vejinovic kwam eerder uit voor Heracles Almelo en Vitesse. Via Arnhem kwam de middenvelder uit bij Feyenoord, maar daar wist hij nooit echt een stempel te drukken.