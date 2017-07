Met Daniel Crowley heeft Willem II een potentiële smaakmaker in huis gehaald, maar Erwin van de Looi is nog niet tevreden over de samenstelling. Volgens de trainer is een nieuwe kwaliteitsimpuls nodig.



"Er moet nog wat bij, we zijn nog niet klaar. De groep is op dit moment nog niet Eredivisie-waardig, maar er wordt hard gewerkt door de jongens die er zijn", vertelt Van de Looi aan FOX Sports. "Achter de schermen zijn ze druk bezig, maar aan de andere kant maak ik me ook wel wat zorgen."



"Je weet dat het belangrijk is dat er echt kwaliteit bij komt en dat is ook niet makkelijk. Ik ga er vanuit dat het allemaal goed gaat komen", aldus Van de Looi, die ook al een doelstelling uitspreekt. "Wij gaan het proberen beter te doen dan vorig seizoen (dertiende, red.). Dat moet op de ranglijst te zien zijn en ook aan de manier van voetbal."