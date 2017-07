'Transfersommen Haps en St. Juste zijn bekend'

Feyenoord-directeur Martin van Geel maakt haast met het versterken van de selectie. Jeremiah St. Juste is op weg naar de landskampioen en ook AZ'er Ridgeciano Haps lijkt onderweg naar De Kuip.



Het Algemeen Dagblad publiceerde maandagavond de voorpagina van dinsdag. Daarop valt te lezen: 'St. Juste en Haps bijna van Feyenoord'. Details zijn er nog niet bekend, maar duidelijk is dat er een vacature is ontstaan na het vertrek van Terence Kongolo naar de Franse kampioen AS Monaco.



Recentelijk kwam naar buiten dat AZ tien miljoen euro zou eisen voor Haps. De Alkmaarders ontkenden dat, maar het is onduidelijk hoe hoog de beoogde afkoopsom wél is. Het lijkt in ieder geval binnen de limiet van Feyenoord te passen. AZ zal net als bij Derrick Luckassen (naar PSV) geen opvolger halen, zo werd al gemeld.



Update 23:13 uur

Voetbal International meldt dat zowel Ridgeciano Haps (AZ) als Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) akkoord is. Ook de betrokken clubs zijn het eens, al worden er nog geen bedragen genoemd. Zij ondergaan dinsdag hun medische keuring bij de landskampioen.



Update 23:39 uur

Inmiddels zijn de bedragen bekend. AZ kan zes miljoen euro tegemoet zien voor de verkoop van Ridgeciano Haps, waar sc Heerenveen ruim vierenhalf miljoen euro opstrijkt. Zij zijn akkoord gegaan met een uitgesmeerde betaling 'over een langere periode', zo meldt De Telegraaf.